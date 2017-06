Cómo combinar sandalias planas

Hasta hace poco tiempo, las sandalias planas estaban relegadas a la condición de un tipo de calzado cómodo, pero que no era estiloso ni moderno. Sin embargo, por fortuna, hace mucho tiempo que tal creencia ha quedado en el pasado. Actualmente, existen muchos looks modernos, innovadores y favorecedores que combinan perfectamente con las sandalias planas. ¿Quieres conocer algunos trucos para lucir un look perfecto con tus sandalias planas? ¡Entonces, sigue leyendo!

Confía en los vaqueros. Los vaqueros son la prenda ideal para llevar sandalias planas, sobre todo si llevas modelos ajustados tipo pitillo. Cuando las luces con vaqueros ajustados, darán a tu look un toque informal, pero cool, que difícilmente podrás obtener si luces unos zapatos más serios, como zapatos de tacón, y presentarás una imagen más elegante de la que lograrás si los acompañas con deportivas. Por lo tanto, si quieres lucir un look informal, pero con un toque chic, combinar unos buenos vaqueros con unas atractivas sandalias es tu mejor opción.

Las sandalias planas combinan enormemente con las minifaldas y los shorts. En muchas ocasiones, podemos llegar a considerar que lucir una minifalda o unos shorts con tacones es demasiado. La elección de estas prendas ya intenta centrar la atención del espectador en las piernas, por lo que aumentar aún dicha impresión con unos tacones puede resultar realmente excesivo. Por lo tanto, las sandalias planas se alzan como el calzado ideal para llevar con estas prendas. Unas preciosas sandalias con un buen diseño que combinen con los colores de nuestra minifalda o shorts son la mejor opción para lucir un look verdaderamente chic durante este verano. ¡Pruébalo! ¡No te arrepentirás!

Las sandalias planas también pueden convertirse en tus mejores aliadas para salir por la noche. Parece que la noche es un ámbito reservado a los tacones, ¿verdad? Sin embargo, esto no tiene que ser así. Unas buenas sandalias planas te pueden quedar igual de bien combinadas con unos vestidos cortos de fiesta, sobre todo si optas por diseños brillantes que fijen la atención sobre tus largas piernas. Por lo tanto, no desdeñes esta posibilidad. Las sandalias planas no solo te darán la oportunidad de lucir una apariencia moderna y desenfadada, si no que acabarás siendo la envidia de tus amigas cuando puedas bailar toda la noche sin que te duelan los pies. ¡Garantizado!

Saca el mejor partido a tus sandalias planas con vestidos amplios de verano tipo playero. Las sandalias planas funcionan muy bien con vestidos vaporosos de verano, como los populares vestidos blancos tipo ibicenco. De hecho, muchas celebrities han hecho famosa esta combinación que, acompañada por algunos accesorios como gafas de sol, sombreros o, incluso, joyas bien elegidas, te pueden proporcionar el look más de moda de este verano. Por lo tanto, combina tus sandalias planas con vestidos de verano vaporosos, amplios y de colores alegres. ¡Triunfarás seguro!

Las sandalias planas se han convertido en un accesorio que toda mujer que quiera ir a la moda debe tener en su armario. ¡Aprovéchalas al máximo durante los meses estivales y luce un look informal y chic enormemente atractivo!