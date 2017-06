Review: Conos de polietileno

NOTA: Este es un artículo de uno de nuestros lectores, somos ajenos a la experiencia del mismo.

La primera vez que mi empresa recibió un encargo para una obra, recuerdo que trabajé mucho para que todo saliera perfecto. Me esforcé para conseguir las mejores máquinas, contraté al mejor personal posible, revisé una vez tras otra todo el proceso, los planos y los documentos… hice todo lo que se me ocurrió para asegurarme de que todo saliese perfecto. Y, cuando llegó el momento de ponerse manos a la obra, me di cuenta de que me había preocupado tanto por lo que me parecía más destacado que me había olvidado de un detalle muy importante: la señalización vial.

Todas las personas que estén en contacto con la industria de la construcción sabe que no puedes comenzar una obra de cierta envergadura sin contar con una señalización de seguridad adecuada. No solo es ilegal, sino también es enormemente peligroso y cualquier obra debe contar con ellos sin ninguna duda. ¡Pero yo no los tenía! ¡Y no podía comenzar sin ellos!

Necesitaba una solución rápida y efectiva. Comprar los conos que necesitaba me llevaría mucho más tiempo del que tenía y, además, me supondría un gran desembolso económico. Necesitaba una buena señalización y tenía que adquirirla lo más pronto posible para poder seguir adelante con mi encargo sin que mi cliente se diera cuenta de mi error. En mi búsqueda, di con la empresa de alquiler de maquinaria de construcción Globen y me pareció un auténtico milagro. No solo me atendieron con una profesionalidad exquisita, sino que me proporcionaron todos los conos que necesité en un tiempo récord. ¡Y todos estaban perfectos! Mi contratante se llevó una impresión estupenda y yo no pude quedar más contento. El alivio que sentí fue indescriptible.

Desde entonces, decidí que no iba a adquirir en propiedad ningún tipo de señalización vial, sino que alquilaría lo que necesitara en cada momento a través de Globen. Los conos que me han proporcionado hasta la fecha siempre han estado en perfectas condiciones, eran muy fáciles de transportar y se mantenían sin ningún problema en cualquier tipo de terreno. ¡Eran perfectos! Así, ya no tengo que preocuparme por comprar conos nuevos cuando los míos empiecen a acusar el paso del tiempo, ni invertir en una señalización vial adicional si tengo que abordar alguna obra más grande de lo habitual ni preocuparme por su almacenaje. ¡Ellos solucionan todos esos problemas por mí! Por lo tanto, considero que el alquiler de conos y señalización de seguridad a través de Globen es la solución ideal para tener siempre a mi disposición todo lo que necesito sin tener que arruinarme. Actualmente, Globen se ha convertido en una parte fundamental de mi negocio y espero que así siga siendo durante mucho, mucho tiempo.