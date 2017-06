Los zapatos con plataforma de madera se han convertido en un tipo de calzado básico para cualquier mujer. Y con mucha razón. Los zapatos con plataforma de madera son enormemente cómodos, estilizan la figura y proporcionan un toque de distinción a nuestro look sin que nuestros pies sufran por ello, entre otras muchas razones. ¿Quieres conocer algunas razones más por las que los zapatos con plataforma de madera son estupendos para cualquier ocasión?

Los zapatos con plataforma de madera no sólo son cómodos, sino que también te ayudan a mantener una mejor postura. Una de las grandes diferencias que presentan los zapatos con plataforma de madera respecto a otros tipos de calzado es que son mucho más pesados y estables que aquellos hechos de un material diferente. Por ejemplo, piensa en los zapatos con tacones de aguja o aquellos hechos con materiales que pueden doblarse con cierta facilidad. Cuando no nos sentimos totalmente seguras o estables en todo momento con los zapatos que llevamos puestos, no caminamos de igual forma que cuando nos sentimos totalmente a salvo con ellos, ¿verdad? La pesadez y la estabilidad que proporcionan los zapatos con plataformas de madera nos hacen sentirnos realmente seguras respecto a nuestro calzado, lo que nos permite dar pisadas seguras y adoptar una postura mucho más correcta y adecuada que otro tipo de calzado.

Nos ayudan a mantener nuestros pies calientes durante el inverno y frescos durante el verano. En general, los zapatos de plataforma de madera se suelen relacionar con modelos de calzado veraniego, pero también hay diseños de invierno enormemente favorecedores. Pero en lo que nos queremos centrar en este punto es en resaltar que la madera es un aislante natural enormemente efectivo. Eso significa que es capaz de aislar de forma muy adecuada nuestros pies tanto del frío del invierno como del calor durante el verano, algo que no se consigue de forma tan apropiada con otros materiales. Por lo tanto, si quieres conseguir un aislamiento efectivo en todas las épocas del año, los zapatos con plataformas de madera son una de las mejores opciones con las que puedes contar.

Se ha descubierto que las plataformas y suelas de madera pueden ayudar a controlar la sudoración y la transpiración de los pies. Las personas que sufren de excesiva sudoración en los pies saben perfectamente la compleja solución que tiene que este problema y que algunos tipos de calzado pueden agravar el problema en vez de reducirlo. Si tienes un problema de esta índole, los zapatos con plataformas de madera suponen una opción enormemente efectiva, pues la madera no solo ayuda a absorber la sudoración excesiva, sino también a disimular el desagradable olor que puede provocar, algo que otros materiales, como el cuero o el plástico, suelen exacerbar. Además, el hecho de que las plataformas de madera sean más pesadas y estables que las realizadas en otros materiales hace que sea más difícil que se sufra un accidente si una sudoración excesiva provoca que nuestro pie se escurra en el interior del zapato, algo que puede tener consecuencias de importancia en zapatos más ligeros. Por lo tanto, si sufres un problema relacionado con la sudoración excesiva o el olor de pies, entonces considera la posibilidad de utilizar con asiduidad zapatos con plataforma de madera.

Si tienes algún problema de articulaciones o alguna condición médica que dificulta tu movimiento, entonces son un tipo de calzado que incluso recomiendan los especialistas. Ya hemos hecho referencia anteriormente al hecho de que los zapatos con plataformas de madera ayudan a mejorar la postura y que su pesadez y estabilidad ayudan a las personas que los llevan a caminar mejor y a evitar accidentes. Pero, además, debemos resaltar que los expertos han demostrado que los zapatos con plataformas de madera otorgan un apoyo destacado a la parte baja de la espalda, mejorando la posición general del cuerpo y evitando que esa zona en particular del cuerpo se cargue en demasía. Asimismo, su capacidad de proporcionar un extra de estabilidad hace de ellos una opción ideal para personas que tienen problemas de rodilla, pues es más complicado que sufran una caída grave como consecuencia de una pérdida momentánea del equilibrio. Por lo tanto, es un tipo de calzado enormemente recomendado para personas con problemas de espalda, para mujeres embarazadas y para todo tipo de personas que tengan dificultades para mantener el equilibrio por cualquier circunstancia.

Por todas estas razones y muchas más, los zapatos con plataforma constituyen un tipo de calzado estupendo que proporcionan a sus usuarias una gran cantidad de beneficios. ¿A qué esperas para hacerte con los tuyos?