Relojes de hombre para 2016

Un buen reloj siempre dice mucho de un hombre. Aunque parezca un detalle menor de nuestro atuendo, la realidad es que nuestros relojes transmiten una imagen muy peculiar de nosotros. Así pues, elegir el reloj más adecuado es fundamental si se quiere lucir un look absolutamente perfecto, especialmente si queremos ir a la última moda. Por eso queremos ayudarte en esta complicada tarea indicándote cuáles son las tendencias que imperan en el ámbito de los relojes para hombres para el año 2016.

¡Hazlo tuyo! No nos estamos refiriendo a que fabriques tú mismo tu reloj de muñeca, aunque podría ser una idea original si tienes tal habilidad. Lo que quiere decir esta tendencia, muy vinculada al famoso DIY (“do it yourself”) es que debes personalizar tu reloj para que realmente transmita una imagen totalmente personalizada y propia de ti. Atrás quedaron los relojes de fábrica que parecían todos iguales. Ahora lo que se lleva es que tu reloj sea realmente personal y se diferencie ampliamente de los que llevan los hombres que están a tu alrededor. La mejor forma de conseguir este objetivo es eligiendo un reloj convertible cuyas correas y esferas se puedan cambiar a placer. Así, podrás escoger aquellos colores y combinaciones que más te gusten e, incluso, cambiar el diseño de tu reloj a tu gusto dependiendo de tus circunstancias y tu atuendo. Existen una gran cantidad de modelos que se adaptan a este ejemplo e incluso algunas marcas, como Bay Watches, se han especializado en este tipo de relojes. Así pues, no dejes de seguir la gran tendencia de este año y personaliza tu reloj para que transmita tus mejores virtudes.

Elige una esfera de tamaño medio o, incluso, que sea más pequeña de lo usual. Hace unos años estaban de moda las esferas grandes que, incluso, acababan superando los límites fijados por la muñeca. Sin embargo, esta tendencia ha quedado en el pasado y actualmente se prefieren esferas más pequeñas que se acerquen más a la idea de lo unisex que tanto impera en otros ámbitos de la moda. Por lo tanto, si quieres ir a la moda este año, escoge un reloj con una esfera que no sea demasiado grande y que se asemeje lo máximo posible a los relojes unisex.

Dale un toque juvenil y moderno. Los relojes de corte clásico cada vez están más reservados al ámbito de las fiestas y de las ocasiones más formales. Para la vida diaria, actualmente están de moda aquellos modelos que tengan un toque fresco, juvenil e informal. Por ello, te recomendamos que escojas un reloj alejado de los cánones más clásicos y que aporten a tu look un bienvenido toque de informalidad. Relojes como los que ofrece la ya mencionada Bay Watches o Swatch, por ejemplo, son opciones ideales para conseguir transmitir esta impresión sin acudir a un modelo totalmente deportivo, completamente informal o recurrir a los relojes electrónicos. Existen muchas posibilidades en este ámbito, por lo que te recomendamos que te vincules a la tendencia “casual” y escojas un reloj que aporte a tu look un toque casual y divertido.